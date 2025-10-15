Вспышки на Солнце достигли красного уровня

Впервые с июня индекс вспышечной активности достиг красного уровня в среду. Об этом сообщают ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Стало известно, что по состоянию на полдень среды индекс вспышечной активности на Солнце превысил красный уровень и сейчас составляет 8 баллов по 10-балльной шкале.

- Индекс характеризует интегральную мощность солнечных вспышек за последние 2 суток с учетом времени, прошедшего после каждой вспышки (недавние события дают больший вклад, чем зарегистрированные 1.5-2 дня назад), - говорится в сообщении.

Ученые уточнили, что солнечная активность усилилась вечером во вторник из-за усложнения магнитной конфигурации групп солнечных пятен и быстрого роста их площади.