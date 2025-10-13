Третья вспышка класса М произошла на Солнце

На Солнце зафиксировали уже третью вспышку предпоследнего класса мощности М, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

© телеграм-канал "Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)"

"13 октября в 16:18 (по московскому времени. – Прим. ред.) в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4246 (N24W20) зарегистрирована вспышка M1.3 продолжительностью 32 минуты", – отметили эксперты.

По словам ученых, солнечные вспышки классифицируются по мощности рентгеновского излучения на 5 классов: A, B, C, M и X. Самый слабый класс (A) соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

С каждой следующей буквой сила вспышки увеличивается в 10 раз. Нередко они сопровождаются выбросами плазмы, облака которой, достигая Земли, становятся причиной магнитных бурь, подчеркнули специалисты.

Ранее сообщалось, что на Солнце вопреки прогнозам возобновились сильные вспышки. В центре солнечного диска зафиксировали два активных очага размером примерно по 150 тысяч километров каждый (более 10 диаметров Земли), в которых Солнце сжигает энергию, выброшенную 12 октября из глубины звезды.