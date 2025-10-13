Ученых напугали два огромных «костра» на Солнце

Две области на Солнце размером в 10 раз больше Земли активизировались несмотря на прогнозы о снижении солнечной активности. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в Telegram-канале.

По словам ученых, сейчас в центре солнечного диска наблюдаются два «костра» размерами примерно по 150 тысяч км каждый. В них Солнце сжигает энергию, выброшенную накануне из звезды — она поднялась с глубины примерно в 200 тысяч км и продолжает поступать. Каждый наблюдаемый всплеск представляет собой вспышки высоких уровней C или М.

Эксперты не исключают, что активность Солнца побьет четырехмесячный рекорд по вспышкам, который сейчас составляет M6.4. Чтобы поставить максимум на срок больше 4 месяцев потребуется выйти на уровень X, и пока такого потенциала ученые не видят.

Вместе с тем, текущая активность вызовет магнитные бури на Земле. По оценке астрономов, активность магнитосферы планеты будет расти с 15-16 октября.