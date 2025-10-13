Мax расширил функциональность групповых звонков

Национальный мессенджер МАХ расширил функциональность групповых звонков.

«У создателя конференции появилась возможность регулировать подключение собеседников с помощью «Зала ожидания», у участников — «Поднять руку», написать сообщение в чат встречи и сделать запись разговора, которая автоматически отправится в папку «Избранное». В мессенджере также стал доступен новый способ организации звонка — с помощью группового чата», — отмечается в пресс-релизе.

Групповые звонки стали доступны пользователям МАХ в тестовом режиме 9 июля.

В МАХ создали каналы уже более 10 тыс. авторов из соцсети «ВКонтакте», «Дзена», Telegram и «Одноклассников».

Напомним, что каналы в MAX есть у RT и главреда телеканала Маргариты Симоньян.

Ранее национальный мессенджер MAX стал обязательным для предустановки на смартфоны и планшеты с 1 сентября.