На Земле началась слабая магнитная буря

Слабая магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отмечали, что корональная дыра на Солнце, вероятно, начнет воздействовать на Землю 12 октября, что может вызвать магнитную бурю.