SpaceX перестала сажать ускоритель ракеты Starship на базу Starbase

SpaceX проведет 11-й запуск своей крупнейшей ракеты Starship уже 13 октября. Раньше её ускоритель пытались ловить большими клешнями на базе Starbase. Но это изменилось.

После разделения ступеней верхний модуль Ship совершит суборбитальный полёт и мягко приводнится в Индийском океане, как и во время 10-го испытания в августе. Первая ступень — Super Heavy — также должна аккуратно сесть на воду, а не возвращаться на базу Starbase в Техасе, как раньше.

Ранее, во время нескольких полётов, SpaceX успешно сажала ускоритель прямо на стартовой площадке. Это позволяло использовать его повторно и значительно экономить средства. Однако сейчас компания изменила стратегию.

Как пояснили инженеры, такие посадки временно приостановлены, потому что SpaceX тестирует новый, более эффективный способ снижения с использованием большего угла. Посадка в океан снижает риск повреждения стартового комплекса, если что-то пойдёт не так.

Когда ракета снова начнёт возвращаться на Starbase, пока неизвестно, но, вероятно, это произойдёт в 2026 году.