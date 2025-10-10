Складной iPhone Fold получит корпус из титана и алюминия

В 2026 году Apple, по слухам, представит свой первый складной iPhone — предположительно под названием iPhone Fold. Как пишет аналитик Джефф Пу, устройство получит корпус, сделанный из смеси титана и алюминия. Другой известный аналитик, Мин-Чи Куо, ранее утверждал, что весь корпус складного iPhone будет полностью титановым, а титан и алюминий будут использоваться только в шарнире.

Возможно, кто-то из них неправильно понял информацию, или же Apple изменила планы в процессе разработки. По слухам, внешний экран iPhone Fold будет иметь диагональ 5,5 дюймов, а внутренний складной дисплей — 7,8 дюйма. Устройство, вероятно, не получит Face ID, но будет оснащено сканером отпечатков пальцев (Touch ID).

Сообщается также, что новая iOS 27 будет специально адаптирована под особенности складного формата.