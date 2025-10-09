New Shepard совершил шестой пилотируемый полет в 2025 году

Корабль New Shepard компании Blue Origin совершил шестой пилотируемый полет в 2025 году. Об этом пишет издание SpaceNews.

8-й полет New Shepard состоялся 8 октября с космодрома № 1 компании в Западном Техасе. Капсула с шестью пассажирами поднялась на высоту 106 километров и приземлилась на парашютах через примерно 10 минут после старта.

Всего в 2025 году New Shepard успел стартовать восемь раз, из которых два были беспилотными.

В мае космонавты госкорпорации «Роскосмос» Александр Гребенкин и Иван Вагнер заявили, что отказываются считать космос местом для прогулок и пиар-кампаний.