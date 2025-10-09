Один из создателей iPhone раскритиковал людей за зависимость от гаджетов

Бывший главный дизайнер Apple и один из создателей iPhone, Mac и iPad Джони Айв заявил, что современные пользователи стали слишком зависимы от своих гаджетов. Об этом сообщает портал PCMag.

На конференции разработчиков OpenAI Айв подчеркнул сложные отношения общества с технологиями. «Когда я говорю, что у нас непростые отношения с нашими технологиями, я имею в виду, что это крайне мягко сказано», — отметил он, добавив, что его цель — совместно с OpenAI создать устройство, которое будет «просто работать», не вызывая нездоровой привязанности у пользователей.

По словам Айва, новое решение на базе ИИ призвано повысить уровень удовлетворенности и счастья пользователей. Детали устройства и сроки его выпуска пока не разглашаются.

В 2023 году появились слухи о сотрудничестве Джони Айва с OpenAI над устройством с искусственным интеллектом. В начале этого года слухи подтвердились: OpenAI купила стартап Айва IO за $6,5 млрд.

Компания объявила о создании нескольких ИИ-продуктов: кулона, умной колонки и робота. Также говорили о разработке «смартфона без экрана», который мог бы заменить традиционные устройства.