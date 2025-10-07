Предсказано будущее Apple без Тима Кука

Уход Тима Кука с поста гендиректора компании Apple может привести к перезапуску технологического развития фирмы. Такое мнение в беседе с изданием «Подмосковье-сегодня» высказала руководитель коммуникационного агентства PGR Agency Анастасия Бастрыкина.

Она отметила, что период руководства Кука характеризовался стабильностью бизнеса, но отсутствием значимых технологических прорывов. Бастрыкина считает, что смена руководства в устойчивой компании не угрожает ее рыночным позициям. При этом, по ее словам, хоть управление Apple и не зависит от действий только одного лицам, однако многое все же будет зависеть от действий и решений преемника.

«Если технически ориентированный руководитель усилит развитие таких направлений как искусственный интеллект или автономный транспорт, то компания сможет усилить свое влияние на рынке и даже занять новые ниши», — добавила Бастрыкина.

Эксперт указала, что, согласно прогнозам аналитиков, наиболее вероятным потенциальным преемником Кука станет старший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Тернус.