В пустыне Гоби нашли следы людей возрастом до 140 тысяч лет

Археологи обнаружили в пустыне Гоби редкий след древних людей, когда эта территория еще представляла собой богатый водно-болотный ландшафт. Новое исследование, опубликованное в журнале PLOS One, показывает, что Homo sapiens обитали здесь значительно раньше, чем считалось, демонстрируя гибкость и способность адаптироваться к изменениям климата.

© Google Ai

Палеоозеро в пустыне Гоби

Ученые изучали высохшее палеоозеро Луулитын Тойром, оставшееся после ледникового периода. Здесь они нашли более двух тысяч каменных орудий — от небольших скребков для обработки кожи до крупных инструментов для резки дерева и костей. Эти находки дают уникальное представление о навыках и стратегиях выживания древних групп.

© PLOS One

Сложные инструменты и мастерство древних

«Интересно, что рядом с объектом отсутствовали природные источники камня для изготовления инструментов», — отмечают исследователи.

Это означает, что люди добывали материалы на значительном расстоянии, транспортировали их на стоянку и изготавливали инструменты по строгим последовательностям. Такой подход требует планирования и понимания свойств различных минералов, что демонстрирует высокий уровень знаний технологий обработки.

Обнаруженные инструменты включают микролиты, нуклеусы из яшмы и халцедона, пластины для резки и обработки тканей, а также заостренные наконечники для охоты.

«Орудия на стоянке FV92 свидетельствуют о сложном и организованном подходе к производству и использованию орудий. Использование разнообразных материалов и форм указывает на продуманность каждой стадии изготовления и на способность приспосабливаться к различным задачам», — подчеркивают авторы исследования.

Люди на границе пустыни

Результаты показывают, что Homo sapiens были стратегически мыслящими собирателями. Они изучали территорию, добывали сырье на значительном расстоянии и создавали инструменты для работы с растительными и животными материалами. Пустыня Гоби в раннем голоцене была гораздо более влажной, с озерами, болотами и реками, что позволяло людям поддерживать устойчивые поселения на границах пустыни.

По мере таяния ледников Homo sapiens расширяли свои территории, осваивая новые ландшафты и адаптируясь к ним. Их мобильность и способность использовать ограниченные ресурсы показывают высокую экологическую сообразительность и умение прогнозировать последствия изменения климата.

Это исследование помогает заполнить пробелы в ранней истории Центральной Азии.

Находка в Гоби показывает, какими изобретательными и находчивыми были древние люди. Они умели думать на перспективу, выживать в жестких условиях и добираться до нужных ресурсов через большие расстояния. Благодаря останкам, инструментам и геологическим исследованиям мы можем представить, как жили наши предки и как они справлялись с капризами климата.