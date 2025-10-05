Маск рассказал, когда выйдет ранняя бета-версия его аналога «Википедии»

Ранняя бета-версия Grokipedia («Грокипедии»), которую создает компания миллиардера Илона Маска xAI, отвечающая за развитие ИИ Grok, выйдет в октябре. Об этом Маск сообщил в соцсети Х.

«Ранняя бета-версия Grokipedia версии 0.1 будет опубликована через 2 недели», — написал он.

Инициатива создать аналог Wikipedia возникла после критики энциклопедии из-за ограничений на использование ряда ресурсов в качестве фактологической базы статей, в том числе республиканские СМИ.

Американский инвестор Дэвид Сакс отметил, что существует рыночная возможность для ИИ-решения, которое сможет «переписать «Википедию», приняв во внимание все исключенные источники».

В ответ на эти комментарии Маск заявил о работе xAI над созданием такой энциклопедии. По его словам, там не будет ограничений и цензуры.

Проект будет реализован «ради всех знаний человечества» и его результаты будут опубликованы в открытом доступе, добавил миллиардер.

Ранее сообщалось, что на ликвидацию российского аналога «Википедии» направят сотни миллионов рублей.