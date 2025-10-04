Робот Илон Маска Tesla Optimus освоил кунг-фу

Илон Маск опубликовал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) видео с тренировок робота Tesla Optimus по боевым приемам в спарринге с человеком.

На видео робот реагирует на действия партнера, выполняя блоки и удары в скоординированной, «танцевальной» манере. Маск подтвердил, что робот действует автономно с помощью встроенного ИИ и без дистанционного управления человеком.

Маск сопроводил ролик подписью «Tesla Optimus учится кунг-фу», в котором заметно улучшение скорости и плавности движений робота.

Вице-президент Tesla по программному обеспечению ИИ Ашок Эллусвами в комментариях к публикации добавил, что компания планирует создать единую ИИ-систему, которая будет использоваться как в роботах Optimus, так и в беспилотных автомобилях Tesla.

Tesla Optimus — это робот-гуманоид, созданный компанией Tesla. Он был впервые представлен на мероприятии AI Day 19 августа 2021 года. Рабочие прототипы робота показали 30 сентября 2022 года. Ожидается, что в продажу робот поступит уже в 2026 году.