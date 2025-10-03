В Роскачестве назвали проблемы современных смартфонов

Россиянам рассказали о проблемах современных смартфонов
Центр цифровой экспертизы Роскачества представил «Газете.Ru» состояние текущего состояния рынка смартфонов и обозначил ряд системных проблем, затрагивающих как производителей, так и пользователей.
По оценке экспертов, одной из главных проблем остается моральное и техническое устаревание смартфонов. Производители ограничивают сроки обновления ПО и обслуживания, стимулируя потребителей к более частой замене устройств. В результате гаджеты теряют актуальность быстрее, чем ожидают пользователи.
При этом в Роскачестве отмечают, что ряд популярных убеждений о запланированном устаревании не соответствует действительности. Устройства не делают преднамеренно ненадежными, а переработка позволяет возвращать значительную часть материалов в производство.
Смартфоны становятся дороже, но при этом реальная добавленная ценность снижается. За последние годы стоимость устройств выросла кратно, тогда как прирост производительности и функциональности оказался ограниченным.
Снижение привлекательности новых моделей отразилось на рынке: по данным аналитиков, в третьем квартале 2025 года продажи смартфонов в России в денежном выражении упали на 23% год к году. Среди факторов — высокая стоимость, санкционные ограничения и отказ пользователей от ежегодного обновления техники.
Кроме того, по мнению специалистов, в индустрии замедлился технологический прогресс. На рынке все чаще появляются модели с косметическими изменениями, тогда как реальных прорывных решений становится меньше. Также фиксируются признаки деградации ряда характеристик — в частности, снижение качества фотосъемки при росте мегапикселей или пропажа комплектных зарядных устройств.
Еще одним вызовом стала защита данных пользователей. Смартфоны хранят большой объем личной информации, однако уязвимости в прошивках, вредоносное ПО и мошеннические схемы продолжают оставаться серьезным риском. Ложное ощущение защищенности, в том числе вера в абсолютную безопасность экосистемы Apple или официальных магазинов приложений, играет на руку злоумышленникам.
ИИ стал ключевым маркетинговым трендом последних лет. Однако, как подчеркивают эксперты, значительная часть «инноваций» — это лишь алгоритмы машинного обучения, переименованные в ИИ-функции. Реальные возможности технологий ограничены, а их практическая польза для массового потребителя часто преувеличена.
«Рынок смартфонов переживает кризис идентичности. Потребительское «чем больше — тем лучше» сменилось вопросом «а за что я, собственно, плачу?». Производители оказались в ловушке: инновации требуют колоссальных затрат, но не гарантируют рыночного успеха, ведь большинство пользователей не использует и половины возможностей текущих моделей. Выход в смене парадигмы с безудержного роста на осознанное потребление. Нас ждет совершенно новый вектор трансформации смартфонов, где ценность будет определяться не гигагерцами, а сроком жизни, ремонтопригодностью и реальной пользой для конкретного человека», — заключил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.