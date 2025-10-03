В Роскачестве назвали проблемы современных смартфонов

Центр цифровой экспертизы Роскачества представил «Газете.Ru» состояние текущего состояния рынка смартфонов и обозначил ряд системных проблем, затрагивающих как производителей, так и пользователей.

© Газета.Ru

По оценке экспертов, одной из главных проблем остается моральное и техническое устаревание смартфонов. Производители ограничивают сроки обновления ПО и обслуживания, стимулируя потребителей к более частой замене устройств. В результате гаджеты теряют актуальность быстрее, чем ожидают пользователи.

При этом в Роскачестве отмечают, что ряд популярных убеждений о запланированном устаревании не соответствует действительности. Устройства не делают преднамеренно ненадежными, а переработка позволяет возвращать значительную часть материалов в производство.

Смартфоны становятся дороже, но при этом реальная добавленная ценность снижается. За последние годы стоимость устройств выросла кратно, тогда как прирост производительности и функциональности оказался ограниченным.

Снижение привлекательности новых моделей отразилось на рынке: по данным аналитиков, в третьем квартале 2025 года продажи смартфонов в России в денежном выражении упали на 23% год к году. Среди факторов — высокая стоимость, санкционные ограничения и отказ пользователей от ежегодного обновления техники.

Кроме того, по мнению специалистов, в индустрии замедлился технологический прогресс. На рынке все чаще появляются модели с косметическими изменениями, тогда как реальных прорывных решений становится меньше. Также фиксируются признаки деградации ряда характеристик — в частности, снижение качества фотосъемки при росте мегапикселей или пропажа комплектных зарядных устройств.

Еще одним вызовом стала защита данных пользователей. Смартфоны хранят большой объем личной информации, однако уязвимости в прошивках, вредоносное ПО и мошеннические схемы продолжают оставаться серьезным риском. Ложное ощущение защищенности, в том числе вера в абсолютную безопасность экосистемы Apple или официальных магазинов приложений, играет на руку злоумышленникам.

ИИ стал ключевым маркетинговым трендом последних лет. Однако, как подчеркивают эксперты, значительная часть «инноваций» — это лишь алгоритмы машинного обучения, переименованные в ИИ-функции. Реальные возможности технологий ограничены, а их практическая польза для массового потребителя часто преувеличена.