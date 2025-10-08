Влад III Цепеш: кем был настоящий граф Дракула

Легендарный вампир Дракула, придуманный писателем Брэмом Стокером, как известно, вдохновлен реальной исторической фигурой — Владом III Цепешем, принцем Валахии и воеводой XV века. Портал livescience.com рассказал о его настоящей жизни и развеял некоторые мифы.

По предположениям историков, Влад III Цепеш родился в 1431 году в нынешней Трансильвании — центральном регионе современной Румынии. Хотя связь его фигуры с этим регионом находится под вопросом: в отличие от вымышленного вампира Дракулы, у реального принца Валахии не было замка в Трансильвании. У отца Влада III была резиденция в городе Сигишоара, но нет доказательств, что его сын родился именно там. Есть вероятность, что настоящим местом рождения принца был город Тырговиште — некогда центром валахийского княжества.

В 1541 году король Венгрии Сигизмунд I, позже ставший императором Священной Римской империи, посвятил Влада-старшего в рыцарский Орден Дракона. Новый чин даровал Владу II фамилию — Дракул, от старого румынского слова. Поэтому его сын, Влад III, позже стал известен как «сын Дракула» — отсюда и произошло имя.

У Ордена Дракона была одна цель — поражение Оттоманской империи. Валахия находилась прямо между христианской Европой и мусульманскими землями оттоманов, поэтому дом Дракулы часто становился полем кровопролитных битв между армиями, теснившими друг друга.

Позже, в 1890 году, Брэм Стокер прочел книгу о Валахии. Хотя в тексте не было упоминаний Влада III, писателю очень запомнилась фамилия «Дракула»; в заметках он отметил, что «на валахийском языке так называют дьявола». Вероятно, Стокер выбрал эту фамилию для своего персонажа как раз из-за дьявольской ассоциации.

Теорию о том, что Влад III и Дракула были одним человеком, придумали и популяризовали историки Раду Флореску и Реймонд Т. МакНелли в своей книге «В поисках Дракулы». Ее приняли не все историки, но интригующий тезис надолго завладел воображением публики.

Тем не менее, до нашего времени дошли крупицы достоверной информации. Так, мы знаем, что Влад III провел некоторое время в заключении у оттоманов: Влад II отправился на дипломатическую встречу с султаном, взяв с собой сыновей, но в итоге их троих арестовали и взяли в заложники. Отца отпустили, а Влада III и его брата Раду оставили — для того, чтобы Влад-старший принимал «правильные» решения в войне между Турцией и Венгрией.

Под надзором оттоманов Влада и его младшего брата обучали наукам, философии и искусствам. По некоторым данным, Влад III также стал умелым наездником и воином: их достаточно хорошо тренировали по меркам того времени. И если Раду в какой-то момент переметнулся на сторону оттоманов, Дракула затаил злобу и вознамерился поквитаться с турками, добившись свободы.

Пока Влад и Раду пребывали в землях оттоманов, Влад-старший сражался, чтобы удержаться на должности воеводы Валахии — но проиграл. В 1447-м бояре свергли его и казнили в болотах между Тырговиште и Бухарестом, вместе со сводным братом Влада III — Мирчи.

После этих событий, в 1448-м, Влад III развязал военную кампанию, чтобы вернуть себе трон Валахии. Первая попытка переворота опиралась на военную поддержку со стороны оттоманских губернаторов городов вдоль реки Дунай. Влад также воспользовался отсутствием нового правителя Валахии, Владислава II, поскольку он отправился на Балканы — воевать с оттоманами для венгерского губернатора.

Влад вернул трон своего отца, но его правление было недолгим: наследника свергли всего через два месяца, по возвращению Владислава II. А вот что было после этого, в промежутке между 1448 и 1456 годами, непонятно. Историки знают лишь, что Влад III переметнулся на другую сторону оттоманско-венгерского конфликта, отказался от поддержки турков и заручился военной помощью короля Венгрии Ладислава. Так уж получилось, что монарху не нравился соперник Влада — Владислав II Валахийский, добившийся поддержки оттоманского правителя Мехмеда II.

Но политическая и военная хватка Влада III по-настоящему проявилась после падения Константинополя в 1453 году. В июле 1456-го, пока венгры и турки были заняты в битве, Влад повел маленькое войско, состоявшее из изгнанных бояр и наемников, против своего старого врага, Владислава II, в Тырговиште. Влад вышел победителем из боя и был провозглашен воеводой Валахии, после чего немедленно приказал перестать выплачивать султану оттоманов ежегодную дань. Именно эта мера в прошлом была залогом мира между Валахией и Оттоманской империей.

Почему же Влада III прозвали «Колосажателем»? Для того, чтобы укрепить свою власть, Владу приходилось регулярно разрешать конфликты между боярами. Истории, дошедшие до современности, рассказывают о безмерной жестокости правителя: он варил людей живьем, свежевал их, отрезал конечности и гениталии. Но его любимым способом казни мужчин, женщин и детей было сажание на кол. По оценкам историков, таким образом Влад убил от 40 000 до 100 000 человек — за это он и получил прозвище Влад Цепеш, или Колосажатель.

Правда, реальность чуть более прозаична — истории о бесчеловечности Влада были сильно преувеличены. На самом деле, сажание на кол было исключительной мерой наказания, и лишь узкий ряд исторических архивов позволяет оценить реальное количество казней. По разным подсчетам, истинное число посаженных на кол составляет примерно 8% от того, что циркулирует в популярной культуре.