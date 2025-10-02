Китай начал испытание робособак в условиях, имитирующих лунные пещеры
Китайские исследователи начали испытания роботизированных собак в условиях, имитирующих пещеры Луны. Разработка предназначена для будущих миссий по изучению лунной подповерхностной среды, которая считается перспективной для размещения человеческих баз.
Команда Пекинского университета создала два специализированных робота для этой задачи. Их проверяли в пещере на северо-востоке Китая, близ озера Цзинбоху в провинции Хэйлунцзян. Пещера сформирована лавовыми потоками и имеет узкие проходы, недоступные для человека, что делает её похожей на лунную пещеру.
Роботизированные собаки выполняют роль разведчиков, обследуя труднодоступные участки и собирая данные о среде. Это позволяет исследователям проверять технологии, которые могут использоваться для автономного изучения подповерхностных слоёв Луны в будущем.
Испытания в подобных «лунных» условиях помогают совершенствовать алгоритмы и системы искусственного интеллекта, которые обеспечивают роботов необходимой автономностью. Эти технологии могут стать ключевыми для глубококосмических миссий, где человек не сможет напрямую работать в опасной или узкой среде.