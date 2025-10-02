Ученые раскрыли тайну конечной судьбы Вселенной

Недавние данные о темной энергии противоречат теории бесконечного расширения, впервые предложенной Александром Фридманом в 1922 году. Исследование, опубликованное на сайте Корнеллского университета, указывает на возможность «большого сжатия».

Если гипотеза верна, Вселенная уже почти на полпути к этому завершению. Согласно современным представлениям, Вселенная возникла около 13,8 миллиардов лет назад в результате большого взрыва.

Однако о ее конечной судьбе мнения расходятся. Многие ученые ранее полагали, что она будет бесконечно расширяться, но в последние годы появились теории о длительном замораживании или большом разрыве.

Физик из Корнеллского университета Генри Тай и его коллеги предлагают иную гипотезу. Ученые включили в модель новую информацию о темной энергии и космологической постоянной, которая была отвергнута после открытия Хаббла в 1929 году, но позже вернулась в теории с положительными и отрицательными значениями.

Большинство ученых поддерживали сценарий с положительной константой, ускоряющей расширение Вселенной. Однако результаты Тая показывают, что постоянная отрицательна и Вселенная в конечном итоге сократится.

Два отчета этого года, «Исследование темной энергии» и «Спектроскопический инструмент для изучения темной энергии», не подтвердили гипотезу о том, что 68% темной материи связаны с космологической постоянной. Вместо этого команда Тая ввела гипотетическую частицу с малой массой, которая изменила поведение постоянной на отрицательное.

Согласно этой модели, через 11 миллиардов лет Вселенная достигнет максимального размера и начнет сжиматься в единую точку через 33 миллиарда лет.