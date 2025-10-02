Исследователи выявили три серьёзные уязвимости в экосистеме Google Gemini, получившие общее название «Gemini Trifecta». С их помощью злоумышленники могли украсть сохранённые данные пользователей и даже отследить их местоположение в реальном времени.

Google уже устранила проблемы, но история наглядно показывает: ИИ может быть не только целью атак, но и самим вектором.

Что нашли специалисты:

Gemini Cloud Assist. Уязвимость позволяла внедрять вредоносные подсказки через HTTP User-Agent в логах. Когда пользователь просил Gemini проанализировать эти записи, ИИ мог обработать скрытые команды атакующего.

Модель персонализации поиска. Здесь злоумышленники могли подмешивать вредоносные запросы в историю браузера. Позже ИИ воспринимал их как легитимные инструкции.

Инструмент браузинга Gemini. Самая опасная ошибка: ИИ можно было заставить переходить по вредоносным ссылкам со «вшитыми» данными пользователя в параметрах URL. В итоге персональная информация оказывалась на сервере злоумышленника.

Атаки строились в два этапа: сначала — внедрение скрытых подсказок (через логи или историю поиска), затем — незаметная утечка данных. Исследователи показали, что так можно было украсть предпочтения пользователя, его локацию и другие конфиденциальные сведения.

Причём всё выглядело как обычная работа ассистента: запрос «подведи итоги» или «проанализируй логи» на самом деле запускал сценарий кражи данных.

Google закрыла уязвимости разными методами: изменила обработку ссылок в Cloud Assist, откатила модель персонализации поиска и добавила защиту от prompt injection, а также ограничила возможности браузинга.

Эксперты отмечают: случай с «Gemini Trifecta» подчёркивает, что традиционных методов киберзащиты уже недостаточно. ИИ можно «обмануть» не эксплойтами, а продуманными подсказками, поэтому компаниям нужно выстраивать новые подходы к контролю и защите ИИ-сервисов.