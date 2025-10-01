Disney потребовал от Character.AI убрать ИИ-чатботов с ее персонажами

Disney направила платформе Character.AI письмо с требованием прекратить использование своих авторских персонажей. Речь идёт о чат-ботах, созданных на основе франшиз компании, включая Pixar, Star Wars и Marvel.

В письме Disney заявила, что некоторые чат-боты платформы могут использоваться «опасным образом», в том числе «сексуально эксплуатировать пользователей», что якобы наносит ущерб репутации компании. Кроме претензий к нарушению авторских прав, Disney выразила «обеспокоенность» безопасностью использования своих персонажей несовершеннолетними.

На данный момент Character.AI отреагировала на требования Disney. Представитель компании сообщил, что чат-боты с персонажами были удалены.

Напомним, недавно Disney вместе с Universal Studios подала иск против Midjourney за нарушение авторских прав. Дело идёт.