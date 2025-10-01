Европа захотела построить свой маленький Starship

Европейское космическое агентство (ESA) заключило контракт с итальянской компанией Avio на создание многоразовой верхней ступени ракеты Vega для вывода до 2 тонн груза на низкую орбиту и его повторного использования. Стоимость проекта — 40 млн евро. Цель — создание недорогого средства доставки в космос, сообщает Arstechnica.

Концепция дизайна ракеты вдохновлена SpaceX Starship, однако в ней будут предусмотрены одноразовый разгонный блок и многоразовый космический корабль. Проект планируется завершить через два года, а первый запуск ожидается через десять лет.

Avio, ранее известная как автомобильная компания Fiat, накопила значительный опыт в разработке ракеты Vega и теперь выступит в роли производителя и оператора модернизированной версии этой ракеты под названием Vega E. Как отмечается, данный проект укрепит позиции компании в европейском космическом секторе и приблизит Европу к созданию многоразовых космических кораблей, аналогичных тем, что разрабатывает SpaceX.

Ранее сообщалось, что SpaceX назначила 13 октября датой одиннадцатых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship. Старт ракеты с космодрома Starbase в Техасе запланирован на 18:15 по местному времени, что соответствует 02:15 по московскому времени 14 октября.