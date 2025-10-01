В MAX раскрыли, в каких случаях блокируется доступ в мессенджер

Центр безопасности национального мессенджера Max блокирует доступ в мессенджер через неофициальные сторонние приложения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу платформы.

Там пояснили, что речь идет об установке неофициальных сторонних приложений, так называемых «альтернативных клиентов», которые предоставляют доступ к мессенджеру. Она является угрозой для персональных данных пользователя, а также позволяет злоумышленникам отправлять от имени пользователя вредоносные и опасные файлы.

«Центр безопасности Мax оперативно блокирует доступ через подобные приложения», — заявили в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря этой мере пользователей ограждают от злоумышленников и мошенников.

В сентябре в этом приложении появилась двухфакторная аутентификация, что значительно повышает безопасность пользовательских аккаунтов. Функция призвана минимизировать риски несанкционированного доступа и мошенничества.

Бета-версия цифровой платформы MAX была запущена VK в марте. Мессенджер предоставляет возможности для обмена сообщениями, голосовых и видеозвонков, а также отправки файлов объемом до четырех гигабайт. Приложение доступно для скачивания в App Store, RuStore и Google Play. Развитием национального мессенджера занимается дочерняя компания VK — «Коммуникационная платформа».