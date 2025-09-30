Илон Маск анонсировал появление аналога «Википедии без цензуры»

Илон Маск представил новый проект компании xAI — Grokipedia, который позиционируется как «бесцензурная» альтернатива Википедии. В соцсети Х Маск объявил, что этот проект будет включать информацию из источников, сейчас запрещённых в Википедии.

Основой для Grokipedia стала критика ограничений, наложенных на некоторые СМИ в Википедии. В частности, издания, такие как Fox News, Breitbart, Daily Caller, Epoch Times, New York Post и Federalist, не были включены в список разрешённых источников.

Американский инвестор Дэвид Сакс отметил потенциал решения на основе ИИ, которое могло бы расширить границы Википедии, включив в неё эти издания.

Илон Маск подтвердил, что xAI активно работает над Grokipedia. По его словам, проект нацелен на сохранение и распространение всех знаний человечества, делая их доступными для всех. Маск также подчеркнул, что Grokipedia представляет собой значительное улучшение по сравнению с Википедией и является важным шагом на пути к достижению более широкой цели xAI — «познанию Вселенной».