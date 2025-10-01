Суд Москвы оштрафовал TikTok на 7 млн рублей

Московский суд привлек Tik Tok Pte. Ltd к административной ответственности —оштрафовал на 7 млн рублей.

Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Tik Tok Pte. Ltd признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст.13.50 КоАП России, и назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 7 млн рублей», — говорится в заявлении.

В июне Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал соцсеть TikTok ещё на 6 млн рублей за неисполнение обязанностей, установленных законодательством России о деятельности иностранных лиц в интернете.