Microsoft Word и Excel теперь могут работать вместо пользователя

Microsoft интегрировала ИИ Copilot в офисные приложения Word и Excel. Теперь ИИ-ассистент может помогать пользователям в создании таблиц и генерировать рабочие тексты.

В Excel пользователи получили возможность обращаться к Copilot напрямую через формулу =COPILOT, формулируя запросы на естественном языке. Ассистент способен не только выдавать краткие ответы, но и формировать полноценные таблицы, а также визуализировать данные в виде диаграмм.

Аналогичный функционал реализован в Word. Copilot помогает создавать отчеты, подводить итоги за определенный период и сравнивать документы с предыдущими версиями. Пользователь может проверять корректность предложенных данных и подтверждать их для дальнейшего использования.

Кроме того, Microsoft внедряет в чат Copilot новый режим Office Agent. Он позволяет формировать презентации в PowerPoint и документы в Word непосредственно в диалоговом окне, что делает процесс подготовки материалов более гибким и оперативным.

Компания позиционирует обновления как шаг к повышению продуктивности и упрощению работы с корпоративными и личными данными.