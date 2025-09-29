Функции YouTube Premium появились на всех платформах

YouTube Premium, помимо удаления рекламы, предлагает и другие возможности. Так, несколько популярных экспериментальных функций стали доступны для всех пользователей на разных устройствах.

Для смарт-ТВ и игровых консолей появился инструмент «Прыжок вперёд». Он использует ИИ, чтобы перемещать зрителя сразу к самым интересным моментам видео.

Пользователи компьютеров и Chromebook получили расширенные настройки скорости воспроизведения: теперь можно ускорять видео до 4х и регулировать шаг в мелких интервалах — по 0,05. Раньше такая возможность была только на мобильных устройствах.

На Android и iOS теперь доступен режим «Высокое качество звука».

Есть обновления и для владельцев iPhone. В приложение добавили Smart Downloads для Shorts, которое автоматически сохраняет короткие ролики для офлайн-просмотра на основе вашей истории просмотров. Также появилась функция «Картинка в картинке».