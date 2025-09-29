«Хаббл» запечатлел необычную галактику

Космический телескоп НАСА/ЕКА «Хаббл» прислал новый снимок галактики, которую сложно однозначно классифицировать.

© Телеканал «Наука»

Галактика NGC 2775 находится в созвездии Рака в 67 миллионах световых лет от нас. У нее гладкий, лишенный особенностей центр без газа — отличительная черта эллиптических галактик. При этом есть пылевое кольцо с фрагментированными звездными скоплениями, как у спиральной галактики. Так какая она: спиральная или эллиптическая — или ни та, ни другая?

Поскольку мы можем наблюдать NGC 2775 только под одним углом, трудно сказать наверняка. Одни исследователи классифицируют NGC 2775 как спиральную галактику из-за ее перистого кольца из звезд и пыли, другие относят ее к линзовидным галактикам. Линзовидные галактики обладают чертами, общими как для спиральных, так и для эллиптических галактик.

Астрономы не уверены в точном механизме формирования линзовидных галактик и предполагают, что они могли образоваться разными путями. Возможно, это спиральные галактики, которые либо слились с другими галактиками, либо они почти полностью исчерпали свой газ, необходимый для звездообразования, и потеряли свои выраженные спиральные рукава. Также они могли изначально быть больше похожими на эллиптические галактики, а затем собрать газ в диск вокруг себя.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что в прошлом NGC 2775 действительно сливалась с другими галактиками. У нее есть невидимый на этом изображении хвост из водорода, который простирается почти на 100 000 световых лет окрест.

Он может быть остатком одной или нескольких галактик, которые подошли слишком близко к NGC 2775, были разорваны и поглощены. Если NGC 2775 действительно слилась с другими галактиками в прошлом, это могло бы объяснить ее современный странный облик.

Большинство астрономов классифицируют NGC 2775 как флоккулентную («клочковатую») спиральную галактику. У таких галактик слабо выраженные, прерывистые рукава, которые часто описывают как «перистые» или как «пучки» звезд, свободно формирующие спиральные ветви.

«Хаббл» уже публиковал изображение NGC 2775 в 2020 году. Новая версия включает наблюдения на определенной длине волны красного света, излучаемого облаками водорода вокруг массивных молодых звезд, которые на снимке видны как яркие розоватые сгустки. Они помогают точнее определить области звездообразования.