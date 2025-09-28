Зафиксирована самая мощная в истории DDoS-атака

Компания Cloudflare сообщила о том, что успешно предотвратила DDoS-атаку, пиковая мощность которой составила 22,2 терабита в секунду (Tbps) и 10,6 миллиарда пакетов в секунду (Bpps). В компании, как пишет Security Affairs, данную атаку назвали самой мощной в истории.

© Газета.Ru

Cloudflare, регулярно фиксируют рекордные атаки DDoS. В начале сентября Cloudflare уже отражала крупнейшую на тот момент атаку, пиковая мощность которой достигала 11,5 Tbps. Атака представляла собой UDP-флуд, в основном исходящий из Google Cloud, и стала частью волны атак, продолжавшихся несколько недель.

В июне Cloudflare также сообщила о том, что в первом квартале 2025 года автоматически заблокировала крупнейшие когда-либо зарегистрированные DDoS-атаки, достигавшие 7,3 Tbps и 4,8 млрд пакетов в секунду (Bpps).

Новая атака превысила предыдущий рекорд на 12%. Атака мощностью 7,3 Tbps передала 37,4 ТБ данных всего за 45 секунд, что эквивалентно стримингу 9,350 HD-фильмов или загрузке 9,35 млн песен за менее чем минуту. Это соответствует объему данных, равному году непрерывного HD-видео, который был передан меньше, чем за минуту.

Ранее «Лаборатория Касперского» предупредила о новой атаке на РФ проукраинских хакеров BO Team.