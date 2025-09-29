Почему в фильмах постоянно меняются цвета?

Проклятие коллекционеров физических медиа в том, что новые форматы всегда вносят изменения в оригинал. Только стоило купить какой-нибудь фильм на LaserDisk или VHS, как появляется DVD копия, а потом — Blu-ray. И, по идее, на каждом новом формате фильм должен выглядеть лучше, чем раньше, ближе к видению авторов. Но так ли это на самом деле? Портал howtogeek.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Почти все современные фильмы снимаются на цифровые камеры, и даже те, что сняты на пленку, оцифровываются позже. А это позволяет провести цветокоррекцию: процедуру, в ходе которой специалисты точечно настраивают цвета, контрасты и другие аспекты изображения на стадии постпроизводства. Именно поэтому фильмы обычно снимают в нейтральной цветовой гамме, чтобы картинку было проще отретушировать позже.

Но во времена, когда пленка была единственным вариантом, список изменений, которые можно было внести на постпроизводстве, был ограниченным. Цветовую работу приходилось проводить прямо на съемках, используя специфическое освещение и фильтры для объективов. Да, пленку позже можно было подкрасить, но точность цветопередачи была бы скудной.

Помимо этого, позже, когда оригинал фильма копировали на пленки для кинотеатров, копии могли отличаться друг от друга. Многие компании по обработке пленок пользовались разной экипировкой и методами, из-за чего цветовая палитра фильма могла варьироваться в зависимости от подрядчика и индивидуального кинотеатра. А в будущем, при выходе фильмов на домашних форматах, вроде VHS, цвета могли измениться еще раз.

«Матрица» — известнейший пример того, как сильно могут различаться цвета в зависимости от копии фильма. Многие фанаты считают версию на DVD лучшей, но в кинотеатрах лента, вероятно, выглядела иначе — не так, как хотели создатели фильма.

И это далеко не единственный подобный случай. Организации, берущие на себя адаптацию новых фильмов для домашних релизов, нередко вносят изменения в картинку. Они могут быть не такими разительными, как в «Матрице», но это не значит, что их нет. Один из схожих примеров — печально известная история Джорджа Лукаса, который загорелся желанием переделать спецэффекты в своих старых фильмах на CD.

При этом стоит отметить, что перемены в цветокоррекции не всегда результат сознательного решения. Чем современнее технологии, от пропускной способности Интернета до кодировки видеофайлов и качества телевизоров, тем больше нюансов и цветов мы замечаем. Многие современные ТВ поддерживают функции, вроде Dolby Vision, которые презентуют фильмы ближе к тому видению, которое изначально задумывали его авторы.

При помощи новейших форматов, таких как UHD Blu-ray, издатели фильмов могут вплотную приблизиться к тому, как ленты должны были выглядеть изначально. Проблема лишь в том, что это самое «изначальное видение» порой попросту неизвестно. Никто не знает, правда ли на самом деле обновленные версии старых фильмов близки к первоисточникам — довериться можно лишь на слово, потому что «та самая» версия существует лишь в воспоминаниях.

Даже если взять оригинальную пленку и проиграть ее на устройстве, актуальном на момент съемки фильма, сам носитель наверняка уже деградировал, и его цветопередача не будет прежней. В отличие от цифровых мастер-копий, которые не теряют качество о временем, аналоговые копии в буквальном смысле слова разлагаются.