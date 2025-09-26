Самый тонкий iPhone провалился в продаже

Российские потребители оказались мало заинтересованы в ультратонком iPhone Air. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» от «М.Видео-Эльдорадо».

Модель Air, представленная вместе с другими смартфонами Apple 9 сентября, получила самый тонкий корпус в истории бренда — 5,6 миллиметра. Однако пользователей в РФ телефон не заинтересовал. По данным ретейлера, на его долю приходится лишь четыре процента предзаказов среди всех новых смартфонов Apple.

Специалисты объяснили это тем, что аппарат получил урезанный по мощности чип A19 Pro, уменьшенный аккумулятор, всего одну камеру и один динамик. При этом остальные смартфоны пользуются высоким спросом. Так, количество предзаказов iPhone 17 оказалось в 2,5 раза выше, чем iPhone 16 в 2024 году.

В отчете говорится, что доля предзаказов iPhone Pro Max достигла 42 процентов. Чаще всего россияне предпочитали модели в голубом и оранжевом цветах — 32 и 30 процентов соответственно. В «М.Видео-Эльдорадо» подчеркнули, что повышенный спрос наблюдается и на другие новинки Apple — новые смарт-часы и наушники.

«В этом году мы видим особенно сильный интерес к линейке iPhone 17 и заметный рост предзаказов на новые модели Apple Watch и AirPods», — заметил коммерческий директор «М.Видео» Сергей Уваров.

Ранее стало известно, что новый iPhone 17 впервые подешевел для российских пользователей. Если на старте продаж аппарат предлагали за 110 тысяч рублей, то к концу сентября он стал доступен за 103-105 тысяч рублей.