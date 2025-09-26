Спутник NISAR передал первые радарные снимки поверхности Земли

Спутник дистанционного зондирования Земли NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) прислал первые снимки поверхности нашей планеты. Они показывают возможности этого аппарата, которые в полной мере проявятся по мере выхода миссии на плановые показатели ближе к концу года.

© NASA

NISAR был запущен в сотрудничестве с Индией — и стал еще одним доказательством того, как много дает объединение общей идеи инноваций и открытий, заявил исполняющий обязанности администратора НАСА Шон Даффи.

«Это только начало», — заверил он.

Снимки с аппарата, который был запущен 30 июля, демонстрируют уровень детализации, с которым NISAR сканирует Землю, чтобы предоставлять уникальную практическую информацию лицам, принимающим решения в самых разных областях, включая ликвидацию последствий стихийных бедствий, мониторинг инфраструктуры и управление сельским хозяйством.

«Понимая, как устроена наша родная планета, мы можем моделировать и анализировать то, происходит на других планетах Солнечной системы и за ее пределами — в конечном счете ради покорения Луны и Марса», — отметил помощник администратора НАСА Амит Кшатрия.

21 августа радиолокационная система с синтезированной апертурой (РСА) L-диапазона спутника запечатлела остров Маунт-Дезерт на побережье Мэна. Темные участки обозначают воду, зеленые — лесные массивы, а пурпурные — твердые или обычные поверхности, такие как открытый грунт и здания. Радар L-диапазона способен различать объекты размером до 5 метров, что позволяет увидеть на снимке узкие водные пути, пересекающие остров, а также островки, разбросанные по его акватории.

23 августа РСА L-диапазона зафиксировала данные о северо-востоке Северной Дакоты. На снимке видны леса и водно-болотные угодья на берегах реки Форест-Ривер, протекающей через центр кадра с запада на восток, и сельскохозяйственные угодья к северу и югу. Темные сельхозучастки показывают поля под паром, а более светлые свидетельствуют о наличии пастбищ или посевов, таких как соя и кукуруза. Видны круги от орошения.

© NASA

Снимки демонстрируют, как РСА L-диапазона может определять тип растительного покрова — низкорослая растительность, деревья и искусственные сооружения — присутствующий в каждой области. Эта возможность крайне важна как для мониторинга прироста и убыли лесных и водно-болотных экосистем, так и для наблюдений за сельским хозяйством.

«Эти первоначальные изображения — всего лишь предварительный просмотр той весомой науки, в которой нам будет помогать NISAR: данные и идеи, которые позволят изучать меняющиеся поверхности суши и льда Земли с беспрецедентной детализацией, одновременно снабжая лиц, принимающих решения, возможностью реагировать на стихийные бедствия и другие вызовы», — пояснила Никки Фокс, помощник администратора Управления научных миссий НАСА.

Система L-диапазона использует длину волны 25 сантиметров, которая способна проникать сквозь лесной покров и измерять влажность почвы, а также движение поверхностей льда и земли с точностью до долей дюйма. Эти измерения нужны для оценки движения участков земли до, во время и после землетрясений, извержений вулканов и оползней.

В середине сентября спутник был поднят на свою рабочую орбиту высотой 747 километров, основная научная фаза наблюдений начнется в ноябре.

Для мониторинга определенных типов сельскохозяйственных и травяных экосистем аппарат оснащен радаром S-диапазона с длиной волны 10 сантиметров, более чувствительным к мелкой растительности.

Таким образом, NISAR — первый спутник, зондирующий Землю одновременно в L- и S-диапазонах. Он будет мониторить поверхность суши и льда Земли дважды каждые 12 дней, собирая данные с помощью 12-метрового барабанного антенного рефлектора — самого большого из когда-либо запущенных НАСА в космос.