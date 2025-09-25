Стоимость iPhone 17 резко снизилась в первую неделю продаж в России

Базовый iPhone 17, являющийся самым доступным устройством в актуальной линейке Apple, начал продаваться в России по цене ниже, чем стоимость, озвученная на старте международных продаж. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

© Apple

Изначально стоимость iPhone 17 в базовой модификации на 256 ГБ составляла от 110 тыс. руб. Однако уже через неделю цена на российских маркетплейсах снизилась до 103 тыс. руб., что примерно на 7% ниже изначальной стоимости.

По данным Hi-Tech Mail, наиболее выгодной для россиян остается покупка iPhone 17 за рубежом. В частности, в ОАЭ стоимость модели на 256 ГБ с учетом текущего курса валют составляет 78,5 тыс. руб. В итоге общая сумма с учетом таможенной пошлины составит около 88 тыс. руб., что заметно дешевле российских предложений.

Более того, некоторые магазины в России тоже успели снизить цены, убедился корреспондент «Газеты.Ru». Так, некоторые продавцы предлагают iPhone 17 на 256 ГБ уже за 96,9 тыс. руб.

iPhone 17 стал первым базовым устройством Apple с дисплеем ProMotion с частотой обновления 120 Гц. Также новинка оснащена 3-нм процессором A19, обеспечивающим повышенную производительность, и фронтальной камерой Center Stage на 18 Мп с поддержкой горизонтальных селфи. Основной блок камеры впервые включает два сенсора на 48 Мп.