Ученый предложил смириться с обмелением Волги

Обмеление Волги — это естественный процесс, к которому нужно привыкнуть. Думать об изменениях системы дамб и водосбора бессмысленно, рассказал главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН.

Биолог Николай Онистратенко 22 сентября привлек внимание к экологической катастрофе, разворачивающейся в Волго-Ахтубинской пойме, Он заявил, что водоем высыхает. Местные жители выражают опасения, что Волгоград может повторить судьбу степных регионов и превратиться в безжизненную пустыню. Их тревоги приводит портал V1.RU. Фролов посоветовал им не волноваться.

«Никакого наступления степи на Волгоград нет. Воды в Волге действительно стало меньше, Каспий слегка мелеет. Но это уже было в 1930-х, в 1970-х и после 1995-го года. Ничего удивительного в этом нет. Такова природа, да и все прибрежные страны не останавливают разработку ресурсов Каспийского моря, так как это вопрос продовольствия. Никто перестраивать дамбы на Волге не думает. Если такая мысль придет кому-то в голову, то этого человека надо изолировать от общества в удобном каком-то помещении. Весь волжско-камский каскад — это не просто дамбы, а система ГЭС, которая обеспечивает центральную Россию электричеством», — отметил он.

Гидролог также не увидел возможности изменить что-либо прямо сейчас.