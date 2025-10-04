Как ИИ влияет на обучение людей?

Хотя разработчики ИИ заявляют о том, что искусственный интеллект способен совершить революцию в сфере образования, но научное сообщество сомневается в истинной пользе технологии. По факту, она может лишь вредить ученикам школ и студентам ВУЗов. Портал theconversation.com рассказал, как ИИ способен повлиять на процесс обучения.

Когнитивные психологи утверждают, что наши мысли и решения — результат двух режимов обработки информации, которые обычно называют Системой 1 и Системой 2. Первая отвечает за поиск паттернов, интуицию и привычки. Она работает быстро, на автомате, и почти не требует сознательного внимания или усилий. Многие из наших повседневных задач, от надевания одежды до приготовления кофе или поездки на работу, попадают в эту категорию. А вторая работает медленно и взвешенно, что требует больше внимания и энергии со стороны человека, но взамен приводит к лучшим результатам.

Обе системы нужны человеку, но получение знаний и освоение новых навыков сильно полагается на Систему 2. Трудности, стресс и ментальная нагрузка — ключевые компоненты обучения, запоминания и укрепления мозговых связей. Каждый раз, когда опытный велосипедист седлает свой байк, его Система 1 автоматически задействует навыки и знания, полученные долгой работой Системы 2. Нельзя чему-то научиться и грамотно использовать информацию, не приложив никаких когнитивных ресурсов.

Теперь представьте, что при походах в спортзал человека сопровождает робот, который поднимает тягает гантели вместо него. Ноль усилий. Мышцы могут атрофироваться, и человек начнет полагаться на робота все больше, даже для простых бытовых задач дома.

ИИ, если применять его бездумно, позволяет студентам и школьникам обходить процессы, которые жизненно важны для выработки знаний и навыков. По сути, искусственный интеллект отбирает у них тренировку для мозга.

Использование технологий для «аутсорса» когнитивной нагрузки может оказать негативный эффект на обучаемость и память, а также заставить людей некорректно оценивать собственные знания и способности. По мнению психологов, это приводит к т.н. метакогнитивным ошибкам. Исследования показали, что привычка ориентироваться на дорогах по GPS может повредить ространственной памяти человека, а частый поиск ответов на вопросы в веб-поисковиках — к завышенной оценке памяти и знаний.

Существуют ли похожие риски среди студентов, злоупотребляющих ИИ? Одна научная работа утверждает, что те, кто изучали темы через ChatGPT вместо обычного веб-поиска, испытали сниженную когнитивную нагрузку и выдали худшие результаты. Поверхностное применение ИИ способно снизить стресс, но, в конце концов, также снижает и мыслительные навыки.

Другая работа обнаружила, что ученики, которые пользовались ИИ для редактирования своих текстов, получили высшие оценки, чем те, кто обошлись без редактуры и просто копировали-вставляли предложения из ChatGPT. Но по части притока новых знаний ни те, ни другие не показали каких-то аномалий. ИИ-группа также поучаствовала в меньшем количестве мыслительных процессов, относящихся к Системе 2. Авторы исследования предупреждают, что такая «метакогнитивная лень» может улучшить производительность человека в краткосрочной перспективе, но приводит к стагнации в долгосрочной.

Возвращаясь к аналогии со спортзалом, ученикам полезнее рассматривать ИИ в качестве персонального тренера, который способен помочь им, держать их сфокусированными и мотивировать работать активнее. У ИИ есть огромный потенциал стать масштабируемым инструментом для обучения, индивидуальным репетитором с безграничной базой знаний. По факту, многие ИИ-разработчики трудятся как раз в этом направлении