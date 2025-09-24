Земле угрожают «невидимые» астероиды

Ученые из Бразилии обнаружили угрозу: астероиды, движущиеся по орбите Венеры, могут оставаться незамеченными и столкнуться с Землей через тысячи лет. Эти объекты, так называемые «венерианские коорбитальные астероиды», вращаются вокруг Солнца с тем же периодом, что и Венера, но находятся гораздо ближе к Земле, пишет phys.org.

© Nazarii Neshcherenskyi/iStock.com

Исследование, опубликованное в Astronomy & Astrophysics, показало, что такие астероиды, особенно с низким эксцентриситетом орбиты, сложно обнаружить с Земли из-за их близости к Солнцу. Моделирование выявило, что даже самые яркие из них видны всего одну-две недели в год.

Ученые предупреждают, что астероиды диаметром около 300 метров могут столкнуться с Землей, вызвав разрушения, сравнимые с энергией сотен мегатонн. Они могут оставаться невидимыми в течение длительного времени, что делает их трудными для обнаружения.

Для обнаружения таких астероидов предлагается использовать космические телескопы, такие как Neo Surveyor от NASA и миссия Crown от Китая, которые могут наблюдать объекты при малых солнечных элонгациях. Исследование было проведено группой орбитальной динамики и планетологии в Государственном университете Сан-Паулу.

Ранее сообщалось, что астрономы с вероятностью 90% зафиксируют взрыв черной дыры в следующем десятилетии, подтвердив теории о черных дырах.