Почему у Плутона такая странная орбита?

Плутон — одиночка в разных смыслах слова. Карликовая планета больше не считается обычной планетой; она вращается не в той же плоскости, что и другие планеты Солнечной системы; ее орбита одновременно и очень эллиптична, и очень сильно наклонена. По факту, последний пункт — самый примечательный для науки. Портал livescience.com рассказал, чем же необычна орбита Плутона.

© Wikipedia

Для начала стоит сравнить Плутон с Землей и другими планетами в Солнечной системе. Орбита карликовой планеты отклоняется от идеального круга — ее эксцентриситет составляет 0,25. Для сравнения, аналогичный показатель орбиты Земли составляет 0,0167 — она почти идеально круглая. У Сатурна и Марса показатель эксцентриситета составляет 0,054 и 0,093 соответственно.

Орбита Плутона наклонена на 17,4 градуса по сравнению с 1,5 у Земли и примерно 2 — у Меркурия.

Необычный эксцентриситет и наклон Плутона, скорее всего, являются результатом взаимодействия с Нептуном и другими гигантами. По мнению ученых, миграция Нептуна под воздействием его соседей-гигантов частично объясняет орбиту Плутона. В какой-то момент расположение планет сдвинулось, и Плутон наклонился из-за того, что Нептун мигрировал вовне.

Представьте, что у вас есть плоская поверхность. Если случайно бросать на нее камни, то они могут падать в случайных местах, но если в этой поверхности есть ямочки, то камни наверняка окажутся в ней. Так и с планетами: миграция Нептуна создала гравитационный колодец для всех резонирующих объектов, вроде Плутона.

При этом Нептун постоянно удерживает Плутон в своем поле тяготения, несмотря на его странную орбиту. На протяжении 20 лет из 248-летнего оборота Плутон находится в пределах орбиты Нептуна. Две планеты находятся в орбитальном резонансе 3:2 — то есть, Плутон совершает два полных оборота каждый раз, когда Нептун совершает три. Данная конфигурация очень стабильна и не позволяет Плутону отдалиться слишком далеко.

Но у орбиты Плутона есть еще один необычный аспект. Когда карликовая планета достигает ближайшей точки к Солнцу, она всегда находится над плоскостью других планет. Обычно эта позиция меняется со временем, однако у Плутона она статична. По крайней мере, на это намекают симуляции, проведенные учеными. Подобный феномен — вероятно, результат танца между Плутоном, Юпитером и Ураном.