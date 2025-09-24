Археологи нашли в Испании святилище солнцестояния возрастом 2500 лет

Археологи из Научно-исследовательского института иберийской археологии Университета Хаэна сообщили об обнаружении в окрестностях города Ходар (Андалусия, Испания) монументального каменного комплекса. Памятник, опубликованный и описанный в журнале Complutum, датируется V–IV веками до нашей эры и связан с ритуальными практиками иберийской эпохи. Ученые предполагают, что это не бытовое строение, а настоящий храм космоса.

© Телеканал «Наука»

Главный элемент комплекса — огромный камень, возвышающийся более чем на пять метров. Его вытянутая форма и ориентация на точку восхода зимнего солнца позволяют исследователям видеть в нем символ мужского начала. В самый короткий день года солнечный луч прорывается сквозь верхушку глыбы и устремляется в сторону скального укрытия, расположенного неподалёку.

Эта пещера со входом почти в семь метров высотой имеет V-образный проем, который археологи трактуют как олицетворение женской природы. Огромный валун над входом напоминает форму фаллопиевых труб, а боковые камни у основания подчеркивают ассоциацию с телесной анатомией. В момент солнцестояния тень от «мужского» камня достигает нижней части укрытия, где выбита фигура, напоминающая вульву. Все это, по словам специалистов, воспроизводит ритуал священного союза — иерогамию, то есть мифическое соединение солнечного героя и богини плодородия.

Археолог Артуро Руис отмечает, что подобные сцены встречаются в религиозных сюжетах Средиземноморья: от Египта до Греции. Для иберов такие образы, скорее всего, не были абстракцией. Здесь они выражались в камне, в точной привязке к движению небесных светил и в самих ритуалах.

Исследователи считают, что комплекс мог быть создан в V–IV веках до нашей эры, еще до появления первых крупных поселений в регионе. Сходные мифы о герое и богине прослеживаются и в других местах Андалусии: упоминания о солнечном божестве, его «нисхождении» в подземный мир осенью и последующем возрождении к декабрю находят отклик в архитектуре древних поселений Ильтирака и Пуэнте-Таблас.