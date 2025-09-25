Можем ли мы добывать ценные металлы на астероидах?

Астероиды, при всей своей опасности для Земли, потенциально могут стать невероятно прибыльными источниками ценных металлов. Платина, кобальт, железо — даже золото. По подсчетам NASA, из 10 самых прибыльных астероидов можно добыть $1,5 трл редкоземельных элементов. Но можем ли мы получить к ним доступ? Портал space.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Можно ли добывать минералы на астероидах?

Периодически сильная гравитация Юпитера отправляет астероиды в путешествие по Солнечной системе, иногда и в направлении Земли. В прошлом году один из таких них, 2024 PT5, вышел на орбиту нашей планеты. Для контекста, пояс, где изначально находился этот объект, расположен примерно в 150 млн километров от Солнца.

2024 PT5 назвали «мини-Луной», хотя этот термин используют не очень строго. Мини-Луна по определению должна совершить один полный оборот вокруг Земли, но 2024 PT5 вышел за пределы гравитационного притяжения планеты, прежде чем прошел этот путь. Тем не менее, объект частично повторил орбиту настоящей Луны, чем и заслужил свой ярлык.

Хотя образцы породы с астероидов доставлялись на Землю для научных целей, например, в ходе миссий NASA OSIRIS-REx и японской Hayabusa2, стоимость этих программ варьировалась от $10 до $150 млн за грамм материала. Подобные траты обанкротят любую компанию, которая попытается получить прибыль с астероидов.

Отчасти в столь высокой цене виновато расстояние — обычно астероиды находятся так далеко, что добыча минералов на них попросту не рентабельна. Одни только расходы на топливо и экипировку выйдут в круглую сумму. Но как раз здесь в дело вступают мини-Луны; эти объекты представляют куда более реалистичную цель для космических шахтеров. Они находятся прямо над нами. По факту, прошлогодняя мини-Луна мотивировала множество стартапов создать планы на случай появления неожиданных астероидов.

Правда, есть одна проблема: предприниматели и научные специалисты не согласны по поводу редкости мини-Лун. На протяжении последних 10 лет подобные объекты замечали менее 10 раз. У частных компаний много планов по «поимке» астероидов и эксплуатации металлов внутри них, но никто никогда не реализовывал их на практике. Потому что эксперты сходятся в одном — достичь астероида будет сложно и дорого.

Дополнительная трудность в том, что мини-Луны еще и нужно найти, но, по мнению экспертов, развитие технологий по обнаружению астероидов поможет проще находить и такие объекты.

Кто сможет добывать минералы?

Китайские компании контролируют 80-90% рынка редкоземельного экспорта, что вынуждает частные компании в США искать другие источники. Медь — для ветряных турбин, никель — для солнечных панелей, и платину, необходимую для водородных топливных ячеек, можно в достатке найти на определенных астероидах.

Большинство редких материалов на Земле — результат падения астероидов, просто гравитация планеты затянула более тяжелые элементы внутрь ядра в течение миллиардов лет. Из-за этого на поверхность Земли пробивается лишь малая часть этих ценных металлов.

Первое «мягкое приземление» на астероид не было преднамеренным: в 2001 году NASA посадила станцию NEAR Shoemaker на астероид Эрос, потому что у нее закончилось топливо. Ученые удивились, что космический аппарат в принципе пережил посадку, и через две недели миссия завершилась из-за холодной температуры на поверхности астероида. С тех пор несколько наций совершали контакты с астероидами: Япония запустила Hayabusa в 2003-м, а Hayabusa2 — в 2014-м. NASA же достигла еще одного астероида в ходе миссии OSIRIS-REx, которая, после запуска в 2016 году, доставила на Землю образцы астероидных пород в 2023-м. Наконец, Китай запустил Тяньвэнь-2 в мае этого года и рассчитывает вернуть образцы в 2027-м.

Так почему же у нас до сих пор нет бурно развивающейся индустрии майнинга астероидов? Если оставить в стороне финансовые сложности, астероиды вращаются очень быстро, что делает посадку на них и добычу минералов крайне проблематичной. Даже аппараты, забирающие образцы породы, на самом деле не «приземляются» на астероиды в привычном понимании слова — у них нет гравитации, поэтому севшие спутники ничто не держит на поверхности объекта. Помимо этого, у астероидов нет собственной атмосферы, поэтому любой аппарат уязвим к столкновению с тысячами крошечных частиц, поднимающих пыль, способную моментально забить любую машину.

По этим причинам космические предприниматели рассматривают не варианты посадки на астероид, а способы добыть ценные металлы, не приближаясь к объектам вплотную.

Так, компания Tethers Unlimited разрабатывает спутники, которые должны опутать астероиды огромными сетями, захватить их и отбуксировать в гравитацию Земли, где аппараты поменьше смогут откалывать минералы маленькими порциями. Но NASA перекрыла финансирование проекта, и дизайн не был закончен вовремя, чтобы опробовать его на 2024 PT5. А TransAstra собирается разбивать насыщенные водой астероиды при помощи «концентрированного солнечного света», обернув их, по сути, в огромный пластиковый пакет. После этого хитроумная система зеркал расплавила бы астероид, состоящий преимущественно из воды, а оставшиеся после этого материалы можно отгрузить на Землю.