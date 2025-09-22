Ученые пообещали воскресить мамонтов через три года

Британские ученые сообщили, что они смогли достичь большого прогресса в работе над возрождением мамонтов, и пообещали завершить работу в 2028 году.

© Вечерняя Москва

Исследователи провели большую работу по индуцированным плюрипотентным стволовым клеткам (ИПСК) азиатских слонов. Они определили, что ИПСК могут становиться любой тканью организма мамонта. При этом геномы мамонтов и азиатских слонов совпадают на 99,6 процента.

Синъи Яманаки из Японии стал первым получившим ИПСК из клеток взрослых мышей. Их ученые планируют подсадить слонихам — суррогатным матерям для развития эмбриона и рождения мамонта. По словам специалистов, в случае если процесс пройдет успешно, первые особи появятся на свет уже в 2028 году.

Почему люди так одержимы возрождением мамонтов?

Ученые подчеркнули, что эксперимент направлен прежде всего на борьбу с глобальным потеплением. Их инициатива заключается в том, чтобы выпустить возрожденных мамонтов на территорию Сибири — животные станут сбивать деревья и освободят больше места для роста травы, которую ест местная фауна, передает агентство «Кулик».

8 апреля американский предприниматель Илон Маск выразил желание, чтобы ученые создали миниатюрного домашнего шерстистого мамонтенка. По словам бизнесмена, благодаря этому животные получат шанс на выживание, а отходы их жизнедеятельности станут удобрением для ускорения роста травы.