Правда ли древние египтяне оставляли в пирамидах ловушки?

Древние египтяне не оставляли пирамиды фараонов совсем беззащитными — они всегда были желанной добычей для мародеров. Но правда ли, что архитекторы гробниц оставляли смертельные ловушки для тех, кто осмелится разграбить их? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Unsplash

Короткий ответ египтологов — нет, никаких ловушек в пирамидах не было. Но их строители определенно прилагали большие усилия, чтобы надежно спрятать вход в гробницу, или как минимум сделать его непростым для грабителей.

Нельзя сказать, откуда именно пошел миф о ловушках внутри египетских пирамид. Гробницы, полные смертельных механизмах, регулярно появлялись в фильмах и видеоиграх, но в реальности древние египтяне, судя по всему, не пользовались конструкциями, вроде ям с шипами.

По крайней мере, у египтологов нет никаких данных на этот счет. Вероятно, из-за того, что ловушки вряд ли были бы эффективными против гипотетических расхитителей гробниц. Они обычно работали крупными группами, поэтому даже самая фатальная ловушка не поймала бы всех до единого. Может, одного или двух — но что насчет остальных? Гробница, достаточно большая для строительства сложных механизмов внутри, не стала бы целью грабителя-одиночки. Такими делами занимались только организованные группы.

По этой причине строители пирамид использовали различные архитектурные уловки, чтобы не дать мародерам разграбить гробницы. Для контекста, одна из целей пирамид — защита места погребения фараона. До того, как египтяне пришли к этой конструкции, правителей хоронили в мастабах: плоских, прямоугольных гробницах, в которые можно было проникнуть гораздо проще. А вот для того, чтобы вломиться в пирамиду, грабителям приходилось копать куда более глубокие тоннели. Масса самой пирамиды и прочность материалов, из которых она строилась, уже обеспечивали высокую степень защиты для всего, что находилось внутри.

Помимо этого, после похорон фараона проходы внутрь пирамиды всегда блокировались. В Великой пирамиде есть коридоры, которые не ведут к погребальной комнате, но их точное назначение неясно; ученые не могут утверждать, что они созданы для обмана мародеров. Но печальный опыт египетского археолога Закарии Гонеима, на чьих раскопках пирамиды рабочие погибли под завалаами, показал, что плиты и блоки, блокирующие проходы, тоже могут выступать мерой против вторжения.

Наконец, древние египтяне также наносили «защитные заклятия» на некоторые пирамиды, но они не предназначались для того, чтобы наслать проклятие на мародеров. Чаще всего они защищали самого фараона, пока тот трудился в загробном мире. По факту, самой серьезной угрозой для любого грабителя была его поимка. Если судить по историческим текстам, тем, кого ловили с поличным, отрезали нос и уши, после чего сажали на кол.

Тем не менее, защитные меры зачастую не работали так, как хотели их создатели. Многие пирамиды были разграблены в древности или средневековье, и во времена XVIII династии египтяне перестали строить пирамиды — фараонов начали хоронить в Долине королей, потому что их гробницы было проще охранять. И даже это не помешало отчаянным мародерам разграбить большую часть гробниц в долине.