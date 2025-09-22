Гарвардские исследователи изучили данные о здоровье 105 тысяч американцев, наблюдаемых на протяжении более 30 лет. В результате они определили, какие диетические привычки снижают риск серьезных заболеваний и способствуют значительному увеличению продолжительности жизни, передает венгерский портал Origo.

Согласно тексту материала, результаты показали, что те, кто точно следовал рекомендованным диетам, на 86% старели позже. Эксперты определили восемь диет, которые наиболее полезны для организма.

В частности, AHEI рекомендует отдавать предпочтение овощам, фруктам, цельнозерновым продуктам, бобовым и орехам, при этом ограничивая потребление красного мяса, сладких напитков и полуфабрикатов.

aMED представляет собой вариант средиземноморской диеты с высоким содержанием овощей, оливкового масла, рыбы и цельного зерна, а также умеренным потреблением мяса. Основное внимание уделяется продуктам, полезным для сердца и обладающим противовоспалительным эффектом.

DASH направлена на снижение потребления соли, увеличение доли овощей, фруктов, нежирных белков и молочных продуктов с низким содержанием жиров. Эта диета часто используется для людей с повышенным артериальным давлением.

MIND разработана специально для поддержания здоровья мозга. В ней рекомендуется употреблять листовые овощи, ягоды и оливковое масло, при этом ограничивая жареные продукты и полуфабрикаты.

hPDI — это более здоровая версия растительной диеты, где предпочтение отдаётся цельнозерновым продуктам, бобовым, фруктам и семенам.

Названа ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2035 году

PHDI характеризуется преобладанием растительных продуктов, а животные продукты употребляются в умеренных количествах. EDII основана на потреблении продуктов с противовоспалительным эффектом, таких как овощи, фрукты и цельнозерновые. EDIH включает продукты, стабилизирующие уровень сахара в крови, например, овощи и бобовые, при этом исключаются продукты, содержащие быстро усваиваемые углеводы.

Согласно исследованиям, регулярное потребление ультраобработанных продуктов, таких как сладкие безалкогольные напитки, обработанное мясо или чипсы, существенно снижает вероятность здорового старения и, как следствие, уменьшает шансы на долгую жизнь.