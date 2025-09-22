Более 80 скрытых озер нашли под ледниками Антарктиды

Ученые обнаружили 85 ранее неизвестных озер в нескольких километрах под ледниками Антарктиды. Исследование было основано на данных спутника Европейского космического агентства CryoSat. Общее количество подледниковых озер в этом регионе возросло более чем вдвое – до 231 объекта.

Внутренние озера являются важнейшей частью ледников Антарктиды, влияя на их движение и стабильность и, как следствие – на повышение уровня моря. Однако изучать их крайне сложно, поскольку они скрыты под сотнями метров льда.

Спутники помогли получить новые данные для исследований. Ученые проанализировали информацию, собранную в 2010 – 2020 годах.

Спутник CryoSat оснащен радиолокационным высотомером. Он измеряет толщину морского льда и изменения высоты ледяных щитов над Гренландией и Антарктидой, а также в других регионах мира. Благодаря ему ученые выявили локальные колебания ледяной поверхности Антарктиды, связанные с заполнением и осушением внутренних озер.

Так, над озером Дэвид 80 высота поверхности льда за 10 лет снизилась на шесть метров, а над озером Дэвид 2 – поднялась на восемь метров. Исследование показало, что подледниковая гидрология Антарктики гораздо более динамична, чем считалось.

Талая вода в ледниках образуется из-за геотермального тепла, исходящего от коренных пород, и трения, когда лед скользит по твердой поверхности. Эта вода может стекать вниз и ускорять соскальзывание ледника в океан.

Некоторые озера считаются стабильными, поскольку объем воды в них не меняется. Самым большим известным подледниковым озером является озеро Восток, расположенное под Восточно-Антарктическим ледниковым щитом. Оно расположено на глубине 4 км и содержит от 5 000 до 65 000 кубических километров воды – этого достаточно, чтобы полностью заполнить Гранд-Каньон в США. Если бы оно осушилось, то это повлияло бы на стабильность всего Антарктического ледяного щита, циркуляцию океанских течений и глобальный уровень моря, сообщает Nature Communications.

