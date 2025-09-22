Тропический шторм "Нарда" сформировался в Атлантическом океане

Тропический шторм, получивший название "Нарда", сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами. Скорость порывов ветра шторма составляет 18 м/с. "Нарда" движется на северо-запад со скоростью 17 км/ч.

В данный момент она находится на расстоянии 390 км к юго-востоку от мексиканского города Сиуатанехо. Штормовых предупреждений в связи со стихией не объявлялось. Недавно мощный ливень с сильным ветром произошел в Биробиджане. Он продолжался чуть более получаса.

В результате него были повалены деревья, что привело к нарушению энергоснабжения в некоторых районах, сорваны с домов спутниковые тарелки. Пострадало в том числе здание инфекционной больницы. До этого сообщалось, что в Большом Селе в Ярославской области ураган повредил крыши шести многоквартирных домов.

Подробности рассказал глава Большесельского муниципального округа Алексей Шутов.