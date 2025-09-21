Nothing анонсировала дешевые полноразмерные наушники CMF Headphone Pro

Nothing представила тизер своих новых наушников CMF Headphone Pro, которые выйдут 29 сентября. Это будет продукт в линейке суббренда, ориентированного на более доступные устройства.

© Ferra.ru

Хотя подробностей о характеристиках пока нет, в опубликованных роликах показаны яркие цвета — салатовый и оранжевый. В видео также видно, что амбушюры можно менять. Это намекает на возможность кастомизации (чем, например, славятся смартфоны бренда CMF).

© CMF

© CMF

По дизайну CMF Headphone Pro напоминают частями флагманские Nothing Headphone (1): на корпусе заметно множество кнопок разной формы, есть даже слайдер, который, скорее всего, отвечает за громкость.

Во втором ролике демонстрируется, как серая амбушюра заменяется на ярко-оранжевую простым поворотом и фиксацией. Всё это сопровождается слоганом «remix everything» («перемиксуй всё»), однако степень кастомизации пока остаётся тайной за семью печатями.