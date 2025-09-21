NYT: США могут проиграть Китаю в лунной гонке из-за SpaceX

Соединенные Штаты Америки могут проиграть Китаю в лунной гонке из-за компании американского предпринимателя Илона Маска SpaceX. Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT). Согласно плану NASA, сверхтяжелая ракета Space Launch System должна доставить корабль Orion с астронавтами на орбиту Луны в 2027 году. Высадка экипажа на поверхность естественного спутника Земли будет осуществляться с помощью корабля Starship от SpaceX.

Бывшие сотрудники NASA отметили, что подобный план высадки может оказаться чересчур сложным. При этом наиболее рискованным этапом они назвали период, находящийся в сфере ответственности SpaceX.

"Илон Маск имеет привычку давать обещания быстро осуществить технологические прорывы, но в итоге они либо длились дольше, чем предполагалось, либо вообще не воплощались в жизнь", - говорится в материале.

По информации издания, в настоящее время чиновники NASA обсуждают возможный перенос миссии Artemis III на 2028 год. При этом некоторые официальные лица допускают, что Starship будет готов к высадке не раньше 2032 года. В то же время Китай уже разработал собственный план с целевой датой посадки на Луну в 2030 году, следует из материала. В августе газета Politico сообщила, что и.о. главы NASA Шон Даффи хочет ускорить строительство ядерного реактора на Луне, чтобы сделать это быстрее России и Китая и избежать "зоны запрета". Член академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин заявил "Газете.Ru", что материал американской газеты — "бред сивой кобылы", запрещать другим странам освоение Луны нельзя.