От Internet Explorer до Microsoft Edge: как менялись встроенные приложения Windows

Любой, кто достаточно давно пользуется Windows, заметит, что операционная система всегда меняется и эволюционирует. Каждая новая версия предлагает свежие инструменты, косметические редизайны и, иногда, спорные решения, которые заставляют гадать, почему Microsoft отказалась хорошо работавшей идеи. Портал makeuseof.com рассказал о функциях Windows, которые исчезли — и были заменены чем-то новым.

© Unsplash

Internet Explorer — Microsoft Edge

Internet Explorer на протяжении десятков лет был стандартным способом выхода в Интернет на Windows. По факту, некоторое время он был единственным браузером, который знали многие люди. Но по мере развития технологий Internet Explorer отстал от конкурентов: он загружал сайты медленно и обладал дырами в защите. Microsoft пыталась модернизировать приложение, но к моменту запуска Windows 10 несчастный Internet Explorer из полезного инструмента превратился в обузу.

Ему на замену пришел Microsoft Edge, впервые представленный как раз на Windows 11. Изначально Microsoft создала браузер на собственном движке EdgeHTML, но он подвергся критике из-за проблем с совместимостью и отсутствовавших функций. После этого компания переработала Edge с нуля на движке Chromium — и это решение изменило судьбу приложения.

WordPad — Notepad

WordPad тихонько обитал в Windows с 1995 года, сидя где-то между простеньким «Блокнотом» и более полноценным Microsoft Word. Программой нередко пользовались для написания текстов по учебе, открытия присланных документов или просто создания заметок.

Но в 2023-м Microsoft подтвердила, что WordPad отправится на покой. Корпорация объяснила свое решение тем, что, дескать, WordPad не встраивается в современную экосистему приложений Windows, и его аудитория слишком мала. Microsoft предложила людям пользоваться «Блокнотом» для простых заметок и переходить в Microsoft Word для более тяжелых материалов.

Cortana — Copilot

Помните, как Microsoft хотела сделать из цифрового ассистента Cortana настоящего конкурента Siri и Alexa? Некоторое время именно поэтому Cortana была встроена прямо в поисковую строку Windows. Но в реальности, к сожалению, ассистент так и не приобрел популярность: люди не слишком-то горели желанием говорить со своими компьютерами, из-за чего Cortana не стала полноправной частью экосистемы Windows.

Постепенно Microsoft начала изымать функционал Cortana из Windows, и сейчас его современной заменой выступает Copilot — ИИ-бот, построенный на той же технологии, что и ChatGPT. Copilot глубоко интегрирован в Windows 11 и, в отличие от Cortana, помогает во множестве задач — от написания черновиков писем до настройки операционной системе. И с ним даже не нужно общаться голосом.

Windows Media Player — Media Player

Windows Media Player годами был стандартным приложением для картинок, музыки и видео. Именно там многие люди впервые составляли собственные плейлисты, копировали музыку с компакт-дисков и смотрели фильмы на ПК. Но по мере развития стриминга и новых форматов медиа-проигрыватели начали устаревать.

Microsoft попыталась найти альтернативы, вроде Groove Music и Movies & TV, но безуспешно. На данный момент Windows использует приложение под названием Media Player — современную аналог оригинального проигрывателя, представленный в Windows 11.

Windows Photo Viewer — Photos

Windows Photo Viewer было легким, быстрым приложением, которое не пыталось делать слишком много — оно просто демонстрировало изображения. Но на Windows 10 стандартным инструментом для просмотра картинок стало приложение Photos. И оно, в отличие от Photo Viewer, предлагало больше функций, включая простейшую ретушь, автоматическую организацию фото и интеграцию Copilot.

Недостаток у Photos лишь один — скорость. У многих пользователей приложение загружается заметно дольше, чем Photo Viewer, и, хотя Microsoft работает на быстродействие, оно по-прежнему оставляет желать лучшего.