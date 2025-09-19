Microsoft вложит $30 млрд в британский ИИ

Microsoft объявила о крупнейшей инвестиции в Великобритании — £22 млрд (около $30 млрд), которые будут вложены с 2025 по 2028 год. Главная часть — $15 млрд — пойдёт на строительство суперкомпьютера с более чем 23 000 графических процессоров, разработанного совместно с Nscale.

Президент Microsoft Брэд Смит подчеркнул, что это вложение составляет более двух третей всех инвестиций в британский технологический сектор, объявленных на этой неделе. По его словам, компания делает ставку на “реальные” проекты, а не на «пустые обещания».

Microsoft планирует расширить существующие центры обработки данных и поддержать работу своих 6 000 сотрудников в стране. Смит вспомнил трудности в отношениях с британским регулятором CMA во время сделки с Activision Blizzard в 2023 году, однако сейчас он отметил более стабильный и открытый подход правительства.