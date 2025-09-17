Черная луна: что это и когда ждать

Черная Луна — это второе новолуние в месяце или третье новолуние в сезоне из четырех. В отличие от полной луны, новолуние не видно, так как Луна находится между Землей и Солнцем, сообщает space.com.

Черная Луна по второму новолунию в месяце произойдет 31 августа 2027 года, а по сезонному определению — 23 августа 2025 года. Это редкое явление, наблюдаемое примерно раз в 30-33 месяца.

Во время новолуния Луна не видна, но через 30-40 минут после захода солнца можно увидеть тонкий серп растущего полумесяца. Как отмечается, черную Луну нельзя увидеть невооруженным глазом. Кроме того, в отличие от «суперлуния», Черную Луну не обсуждают массово.

Ранее издание The Conversation сообщило, что Луна удаляется от Земли на 1,5 дюйма (3,8 см) в год. Ученые измеряют расстояние с помощью света, отражающегося от зеркал на Луне, установленных космическими зондами.

Луна находится на расстоянии около 239 000 миль (385 000 км) и ее орбита меняется на 12 400 миль (20 000 км). Из-за этого происходят суперлуния. Притяжение Луны вызывает приливы, что приводит к увеличению ее орбиты. Земля теряет импульс, и ее вращение замедляется, что удлиняет сутки на 0,00000001 % в год, отмечают ученые.