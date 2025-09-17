NASA зафиксировало «медленное пробуждение» Солнца

С 2008 года солнечная активность неуклонно растет — вопреки ожиданиям ученых.

© NASA

Известно, что солнечная активность меняется в соответствии с 11-летними циклами, но есть и более долгосрочные вариации, которые могут длиться десятилетиями. Наглядный пример: с 1980-х уровень солнечной активности постоянно снижался вплоть до 2008 года, когда она была самой слабой за всю историю наблюдений. В тот момент ученые ожидали, что Солнце вступает в период исторически низкой активности.

Но затем Солнце сменило тренд и начало становиться все более активным. Авторы нового исследования в The Astrophysical Journal Letters предупреждают, что эта тенденция может привести к учащению космических погодных явлений, таких как солнечные бури, вспышки и корональные выбросы массы.

Данные для исследования получены из обширного архива миссий НАСА. Два основных источника — космический аппарат ACE (Advanced Composition Explorer) и миссия Wind, запущенные в 1990-х годах, — продолжают предоставлять информацию о солнечной активности, включая сведения о плазме и энергетических частицах, движущихся от Солнца к Земле. Эти космические аппараты управляются Отделом гелиофизики НАСА, изучающим влияние Солнца на космическое пространство, Землю и другие планеты.

«Все признаки указывали на то, что Солнце вступает в затяжную фазу низкой активности. Поэтому стало неожиданностью увидеть, что эта тенденция изменилась. Солнце медленно просыпается», — сказал ведущий автор исследования Джейми Ясински из Лаборатории реактивного движения НАСА.

Наблюдения за солнечной активностью ведутся со времен Галилея. Теперь они стали еще важнее, потому что от космической погоды зависит работа спутников, безопасность астронавтов, радиосвязь, GPS и даже исправность электрических сетей на Земле.

За те столетия, что люди изучают солнечную активность, самыми спокойными периодами были трехдесятилетний промежуток с 1645 по 1715 год и четырехдесятилетний промежуток с 1790 по 1830 год.

«Мы на самом деле не знаем, почему Солнце пережило 40-летний минимум, начавшийся в 1790 году. Долгосрочные тенденции гораздо менее предсказуемы и пока не до конца понятны», — признался Ясински.

За два с половиной предшествующих 2008 году десятилетия количество солнечных пятен и сила солнечного ветра уменьшились настолько, что исследователи сочли «глубокий солнечный минимум» 2008-го началом нового исторического периода низкой активности в современной летописи светила.