«Авито» объяснила сбой в работе сервиса

Сбой в работе сервиса "Авито" произошел из-за проблем с доставкой трафика до сервисов, сообщили в пресс-службе компании.

© «Авито»

"Мы наблюдали проблему дохождения трафика до сервисов "Авито", вследствие этого часть пользователей могли видеть краткосрочную ошибку", - сказано в сообщении.

В настоящее время сервис работает в штатном режиме, отметили в компании.

По данным сервиса Downdetector на 10:55 мск, за последний час на работу платформы пожаловались 1,9 тыс. россиян. Сбой сайта отметил 61% пользователей, сбой мобильного приложения - 27%, общий сбой - 6%, сбой личного кабинета - 3%.