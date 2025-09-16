Nokia представила защищенный смартфон для НАТО

Финская Nokia меняет правила игры с HMD Global и впервые за годы сама выводит на рынок смартфон – но купить его смогут только военные структуры НАТО.

© MobiDevices

Nokia Corporation объявила о запуске собственной линейки защищённых смартфонов Mission-Safe Phone, предназначенных исключительно для военных и правительственных структур. Примечательно, что впервые за долгие годы именно Nokia, а не её лицензиат HMD Global, будет заниматься продажей мобильных устройств под своим брендом.

Основой для нового «тактического смартфона» стал разработанный HMD Global защищённый аппарат Ivalo XE – первый продукт подразделения HMD Secure, специализирующегося на корпоративных решениях. Фактически произошла уникальная рокировка: если раньше HMD покупала у Nokia права на использование бренда для потребительских смартфонов, то теперь Nokia приобрела у HMD права на готовый продукт для своего корпоративного направления.

Три версии для разных задач

Линейка Nokia Mission-Safe включает три модификации: базовый Mission-Safe Phone, усиленный Mission-Safe Pro Phone и топовый Mission-Safe Ultra Phone. При этом Nokia намеренно не раскрывает различия между версиями, ссылаясь на требования безопасности целевой аудитории – военнослужащих и сотрудников спецслужб.Интересная деталь: на корпусе устройства красуется обновлённый логотип Nokia, который компания не разрешает использовать своим лицензиатам на потребительской продукции. Это подчёркивает особый статус Mission-Safe Phone как продукта самой Nokia Corporation.

Военная надёжность в современной начинке

Технически Nokia Mission-Safe Phone идентичен гражданской версии HMD Ivalo XE. Устройство оснащено 6,32-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ под защитой сверхпрочного стекла Gorilla Glass Victus 2. За производительность отвечает специализированный процессор Qualcomm Dragonwing Q-6690, который, по неофициальной информации, базируется на архитектуре Snapdragon 7 Gen 4.

Смартфон получил 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, двойную основную камеру на 50 Мп (широкоугольный и сверхширокоугольный модули без оптической стабилизации) и 32-мегапиксельную фронтальную камеру. Из особенностей – поддержка новейшего стандарта Wi-Fi 7, порты USB Type-C 3.1 и проприетарный Fusion Connector 3.1 для специализированных аксессуаров.

Ключевое преимущество устройства – максимальная защищённость по стандартам IP69K (полная пыле- и влагозащита с возможностью работы под струями горячей воды под давлением) и военному стандарту MIL-STD-810H, гарантирующему работоспособность в экстремальных условиях.

Эксклюзив для силовиков

Nokia подчёркивает, что Mission-Safe Phone не появится в свободной продаже – устройство будет поставляться исключительно по правительственным и корпоративным контрактам, преимущественно для нужд вооружённых сил стран НАТО и связанных структур безопасности. Такой подход позволяет Nokia вернуться на рынок мобильных устройств, не конкурируя напрямую со своим лицензиатом HMD Global на потребительском рынке.

Стоимость и сроки начала поставок Nokia Mission-Safe Phone не разглашаются, что типично для продуктов специального назначения.